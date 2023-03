Son alla vigilia: “Il Milan squadra molto simile a noi, daremo tutto”

Son Heung-Min – stella del Tottenham – è il giocatore che ha affiancato Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro il Milan di Champions League. Una partita da dentro o fuori, dove i rossoneri partiranno leggermente favoriti grazie al risultato di 1-0 dell’andata. Di seguito le parole dell’attaccante coreano, attualmente a due gol nella competizione, riprese da TMW.

Son sul ritorno di Conte: “Quando manca non è la stessa cosa”

LA PARTITA- “Chi non si sente pronto non deve giocare queste partite. Abbiamo iniziato male il doppio confronto e invece in Champions bisogna sempre giocare grandi partite. Domani daremo tutto“

LA FORZA DEL MILAN – “Sarà una gara molto tosta, anche a livello di duelli individuali. Del resto, tutte le sfide in Champions League sono difficili“.

IL RITORNO DI CONTE IN PANCHINA – “Mi fa estremamente piacere ritrovare il mio allenatore in panchina. Porta energie positive alla squadra e quando non c’è non è la stessa cosa, ieri abbiamo sentito quell’energia e la sua passione“.