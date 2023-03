LIVE – Sorteggi Champions League, svelata l’avversaria del Milan

È tempo di sorteggi di Champions League, con il Milan che presto scoprirà la sua avversaria ai quarti di finale di Champions League. Arrivati a questo punto della competizione nulla è più impossibile, e i rossoneri vogliono continuare a cullare il sogno.

Un traguardo di questa portata il club non lo raggiungeva da undici anni, troppo tempo per una società che nella sua storia è stata in grado di vincere la competizione ben sette volte. Correva infatti la stagione 2011/2012, con l’eliminazione causata dal Barcellona di Lionel Messi per un complessivo di 3-1.

Tra le possibili avversarie del Milan, erano presenti Chelsea, Manchester City, Benfica, Bayern Monaco, Real Madrid, Napoli e Inter. Ma chi hanno pescata i rossoneri?

Sorteggi Champions League

Tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale: l’avversaria del Milan!

Da Nyon è venuta fuori l’avversaria del Milan: ai quarti di Champions League sarà il Napoli. Di seguito, tutti gli accoppiamenti delle altre sfide.

Benfica Inter

Manchester City-Bayern Monaco

Real Madrid-Chelsea

Milan-Napoli.

Di seguito gli accoppiamenti in semifinale.

Milan/Napoli-Benfica/Inter

Real Madrid/Chelsea/Manchester City/Bayern Monaco