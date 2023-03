Sorteggi Champions, Pellissier sicuro: l’ha detto su Milan Napoli

Il prossimo mese di aprile sarà fondamentale per il Milan e per Stefano Pioli che si giocano gran parte del loro futuro nei prossimi trenta giorni, in questo lasso di tempo i rossoneri avranno partite a dir poco fondamentali sia in campionato che in Champions League.

Come noi tutti ben sappiamo, il sorteggi ha messo di fronte il Milan al Napoli di Luciano Spalletti che ad oggi pare essere la squadra più in forma del campionato e non solo, ed è ormai quasi certo che nella prossima stagione i partenopei indosseranno il tricolore.

Il Milan dovrà invece lottare per arrivare in Champions dove in questa stagione i rossoneri hanno convinto di più, sulla carta i ragazzi di Spalletti sembrano essere favoriti ma nel mondo del calcio nulla è scontato.

Milan Pioli Pellissier

Sorteggi Champions, il commento di Pellissier

Anche Sergio Pellissier, ex capitano del Chievo e presidente della Clivense, ha voluto commentare il sorteggio di Champions League ai microfoni di Radio Marte:

“Il sorteggio è stato favorevole, conosce il Milan e l’Inter, ci sarebbe in semifinale eventualmente il Benfica che è forte ma è alla sua portata. Ed anche in finale, dovesse arrivare, se la può giocare contro chiunque, perché in una gara secca questo Napoli, che ha appena battuto il Torino di Juric per 4-0 in trasferta, può battere chiunque. Sarebbe stato peggio affrontare un Manchester City o un Bayern nel doppio confronto. L’accoppiata scudetto-Champions League non è un’utopia”.

Andrea Mariotti