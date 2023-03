Fiorentina-Milan, chi prenderà il posto di Leao? Le idee di Pioli

Il Milan ha ritrovato il sorriso in campionato, conquistando tre vittorie consecutive senza subire reti. Archiviato, dunque, il mese di gennaio disastroso, che avrebbe potuto compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Ora i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica, ma ad appena tre punti dal quinto posto, ragion per cui non sono più ammissibili passi falsi.

Sabato alle 20:45 il diavolo sarà impegnato nella delicatissima trasferta di Firenze, partita che lo scorso anno è stata persa per 4-3. Pioli dovrà fare a meno di Leao, che dovrà scontare un turno di squalifica e, il mister, sta lavorando per come rimpiazzarlo al meglio.

Squalifica Leao Milan

Pioli verso la scelta di Rebic per sostituire Leao

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’indiziato numero uno per sostituire Leao corrisponde ad Ante Rebic. Il croato sta passando una stagione molto complicata ma, nelle precedenti annate, ha abituato l’ambiente ad un rendimento di maggior livello da gennaio in avanti.

La seconda opzione vede, invece, l’utilizzo di Origi al fianco di Giroud, come visto nel derby del 5 febbraio. Infine, non da escludere del tutto la presenza di Ibrahimovic anche se rimane un’idea molto remota. Per quanto riguarda De Ketelaere, va verso una maglia da titolare a sostituire Brahim Diaz, in vista della Champions League.