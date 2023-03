Stadio Milan, Cardinale allo scoperto dopo l’incontro con Fontana: le parole

Il Milan continua a guardare avanti nel progetto del nuovo stadio. La sosta nazionali, infatti, è stata un’occasione per i dirigenti del club rossonero di organizzare incontri con il Sindaco Giuseppe Sala e con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

In particolare, nella giornata di oggi c’è stato una riunione proprio tra Gerry Cardinale e Attilio Fontana. L’incontro è durato poco più di un’ora e ha coinvolto anche Tim Romani, presidente e fondatore di CAA Icon società di consulenza con cui il Milan ha deciso di intraprendere un progetto di costruzione del futuro impianto, e l’ad rossonero Giorgio Furlani.

Proprio in questa occasione la società rossonera ha presentato il progetto per il nuovo stadio nella zona di La Maura. In seguito, il Presidente della Regione Lombardia, ha espresso le sue sensazioni positive:

“Gerry Cardinale mi ha presentato il progetto del nuovo stadio che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, che mi ha fatto comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera”.

Anche il proprietario dei rossoneri si è esposto a riguardo condividendo le proprie considerazioni: