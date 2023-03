Stadio nuovo, Sala attende il Milan: “Ad oggi solo un progetto è sicuro!”

Situazione delicata per il Milan che in campo non trova più i risultati e perde contro l’Udinese nel match prima della sosta per le qualificazioni a Euro2024. Fuori dal campo il club rossonero è alle prese con il tentativo di rinnovo con Rafael Leao, giocatore che nella scorsa stagione ha fatto la differenza.

Il Milan, però, non guarda solo al potenziamento della squadra quanto anche alla crescita societaria che passa inevitabilmente anche attraverso la costruzione di un nuovo stadio. Ancora incerta la situazione sia per i rossoneri che per i nerazzurri.

Il Sindaco Sala sul possibile nuovo stadio

A tal proposito è intervenuto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro Vite Disuguali dell’ex ministra Marianna Madia dopo l’iniziativa di più di 3.000 persone nella giornata di ieri si sono incatenateintorno all’ippodromo Snai La Maura per protestare sul possibile nuovo stadio in quell’area:

Milan San Siro