“Il Milan può vincere la Champions League”: l’esperto non ha dubbi!

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l’ex calciatore, tra le altre, di Inter e Juventus, ha parlato del passaggio del turno da parte del Milan ai danni del Tottenham in Champions League. Queste le sue parole:

“Contro il Tottenham di Conte non era certo facile, ma il Milan di Pioli non è andato là a difendersi o a gestire il risultato bensì a fare la partita. Se dovessi trovare una nota negativa, direi che è stata la fragilità di Leao in questo momento così importante.

Tardelli: “Con Leao in forma il Milan può arrivare in fondo in Champions League”

L’ex campione del mondo ha poi aggiunto:

Tardelli, Milan, Champions League

“Con Leao in forma i rossoneri possono puntare alla vittoria finale, senza la sua energia la vedo difficile. Erano undici anni che il Milan non raggiungeva i quarti di finale nella Champions.

Un grande traguardo ed il merito va tutto a Stefano Pioli. Ha capito che la squadra era in sofferenza, doveva cambiare e l’ha fatto nella giusta maniera. Ha adottato un nuovo modulo di gioco, è riuscito a dare più solidità e sicurezza, dimostrando così una grande capacità tattica, psicologica e una grande personalità“.