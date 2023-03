Theo carico per il Tottenham: il messaggio sui social

Ultimissime ore di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che alle ore 21.00 sarà di scena al Tottenham Hotspur Stadium nel secondo atto degli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri partiranno con il minimo vantaggio di un gol accumulato nella gara dello scorso 14 febbraio in quel di un San Siro sensazionale, in quel caso fu Brahim Diaz a segnare l’unico gol della gara nei primi minuti della gara.

In generale i rossoneri giocarono una gara molto bella dove sono stati in grado di mettere più volte in difficoltà i londinesi guidati da Antonio Conte e tra i migliori in campo ci fu anche quello che stasera sarà molto probabilmente il capitano del Milan, Theo Hernandez.

Milan Tottenham Theo Hernandez

Tottenham Milan, la carica di Theo Hernandez

Theo è da sempre uno dei simboli per i tifosi milanisti e molto spesso il francese carica la sua squadra sia in campo che fuori.

In queste ore precedenti all’incontro fondamentale di stasera il terzino vice campione del mondo ha postato proprio il video del gol del match di andata accompagnato da una frase d’amore nei confronti del suo club:

Andrea Mariotti