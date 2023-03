Tonali: “Abbiamo reagito da Milan”, poi il commento sulle parole di Giroud

Grandissimo passaggio del turno dei rossoneri che quando hanno pescato il Tottenham non erano molto contenti. Il Milan, però, ha meritato il passaggio del turno perché ha giocato alla grande sia all’andata che al ritorno. Alla fine la difesa ha retto benissimo e non sono arrivati gol degli Spurs. Nel post partita, tra l’altro, Tonali ha spiegato come ha reagito il Milan alle difficoltà e ha commentato le parole di Giroud dopo il pareggio di questa sera.

Tottenham Milan Tonali

Tottenham-Milan, le parole di Tonalià

Di seguito le parole del centrocampista rossonero che ha le idee molto chiare:

“Abbiamo lavorato tantissimo questa settimana e le emozioni sono incredibili. Significa tanto tornare ai quarti di finale: sappiamo quello che stiamo facendo con mille difficoltà e mille problemi ma con delle reazioni da Milan. Nel calcio si può vincere e perdere ma abbiamo reagito da grande squadra. Penso sia tanta roba per tutti e non solo per Olivier ma per tutti i membri della squadra”