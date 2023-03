Tonali, Bucciantini critica Mancini: “Deve farlo giocare in Nazionale!”

Intervenuto in trasmissione a Sky, Marco Bucciantini ha criticato la gestione di Sandro Tonali da parte del CT Roberto Mancini.

In particolare, alla luce della buona prestazione del centrocampista del Milan da subentrato nel secondo tempo della gara contro l’Inghilterra, il noto giornalista e opinionista ha avuto da ridire a proposito del suo scarso minutaggio in Nazionale.

Bucciantini: “Contro l’Inghilterra abbiamo fatto meglio quando sono entrati Cristante e Tonali”

“Al centrocampo Barella, Jorginho e Verratti mancano un po’ di chili, è un centrocampo pensato con grande coraggio per dominare il gioco. Quando però hai davanti una nazionale più forte, siamo troppo leggeri. Abbiamo fatto meglio per esempio quando sono entrati Cristante e Tonali. Serve cambiare qualcosa, per me ad esempio in questo momento Tonali è un giocatore che in Nazionale deve giocare“.

Per il n°8 rossonero, la chance giusta per conquistarsi la fiducia del commissario tecnico italiano potrebbe arrivare già domani sera. Difatti, complice l’infortunio che ha costretto Barella a lasciare il ritiro dell’Italia anzitempo, Tonali dovrebbe far parte dell’undici titolare che affronterà Malta nella seconda giornata del girone di qualificazione per Euro 2024.