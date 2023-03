Tottenham-Milan, designato l’arbitro: l’ultimo precedente fa storcere il naso ai tifosi rossoneri!

Tottenham-Milan è certamente una delle gare di ritorno più impegnative fra quelle in programma per questa settimana di Champions League. Per questo Roberto Rosetti ha designato come arbitro della sfida Clement Turpin: il francese, arbitro dell’ultima finale tra Liverpool e Real Madrid, è ritenuto uno dei fischietti più affidabili in campo europeo.

Tottenham-Milan, arbitra Turpin: precedenti non proprio favorevoli

Per Turpin, designato come arbitro di Tottenham-Milan, diciotto incroci con squadre italiane: bilancio non proprio favorevole che parla di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Due i precedenti con i rossoneri: l’andata degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal nel 2018 (finì 0-2 per i Gunners) e la sfida col Porto della scorsa stagione nella fase a gironi della Champions League (1-1 a San Siro).

Una sconfitta ed un pareggio, dunque. Ma non solo: l’anno scorso, nella sfida con i portoghesi, l’arbitro francese non intervenne, come avrebbe dovuto, per annullare il gol del Porto. I tifosi rossoneri sperano che mercoledì venga invertita la rotta.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI