Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta su Giroud

Partita fondamentale per la stagione del Milan che deve cercare almeno il pareggio se non vuole uscire dalla Champions League. L’andata è stata giocata molto bene dai rossoneri che hanno poi vinto col gol di Brahim Diaz. Quella di San Siro, inoltre, era una delle prime partite dopo il mese da incubo e la difesa a tre è stata un’ottima scelta. Davanti, però, c’è il Tottenham di Conte che vuole avanzare in Europa dato che la situazione in campionato non è semplice. Di seguito le formazioni ufficiali di Tottenham-Milan.

Tottenham Milan formazioni

Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali

Il Milan giocherà con il solito 3-4-3 con Maignan in porta. Kalulu, Thiaw e Tomori nella difesa a tre. A centrocampo Messias, Tonali, Krunic e Theo Hernandez. Leao e Brahim Diaz saranno a supporto di Giroud.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Nel Tottenham invece c’erano meno dubbi: assenti Lloris, Dier, Sessegnon, Bentancur e Bissouma. Giocherà Forster in porta con Romero, Lenglet e Davies in difesa. Emerson Royal e Perisic sugli esterni con Skipp e Hojbjerg in mezzo al campo. Davanti Kulusevski, Kane e Son.

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte