Allarme verso Tottenham-Milan: sarà addio in caso di sconfitta?

Il Milan questa sera affronterà il Tottenham nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. La squadra rossonera partirà dall’1-0 ottenuto all’andata ai danni della squadra di Antonio Conte, per il quale sono molteplici gli interrogativi in merito al suo futuro.

Una sconfitta contro i rossoneri può costare cara: questo è quanto emerge dai tabloid inglesi nell’immediata vigilia del match tra le due compagini.

Gli Spurs possono dire addio a Conte: ipotesi a sorpresa

Nella fattispecie, The Athletic fa sapere che all’interno dello spogliatoio del Tottenham sarebbe sempre più diffusa la convinzione che a fine stagione possa consumarsi l’addio con il leccese. Un’ipotesi che, secondo la medesima fonte, sarebbe accolta addirittura con favore da alcuni giocatori, “stanchi della sua intensità, degli allenamenti e dell’approccio alle partite”.

C’è chi, addirittura, pensa a un possibile congedo anticipato in caso di eliminazione questa sera per mano del Milan, anche se al momento l’ipotesi è più accreditata in vista del termine della stagione in corso.