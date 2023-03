Milan, ufficiale l’inserimento in lista UEFA: sarà a disposizione di Pioli

Il Milan si prepara alla gara di ritorno contro il Tottenham, in programma per mercoledì sera. Vista la vittoria per 1-0 nel match d’andata a San Siro, ai rossoneri basterebbe un pareggio a Wembley per passare il turno. I quarti di finale, però, non possono essere dati per scontati: gli Spurs di Antonio Conte le proveranno tutte per ribaltare il risultato. Servirà il miglior Milan.

Tottenham Milan Maignan (Foto Imago)

Tottenham-Milan, Maignan inserito in lista UEFA

Servirà il miglior Milan, abbiamo detto. Servirà dunque necessariamente anche Mike Maignan. Il portierone francese, ancora assente nella gara d’andata per i risaputi problemi al polpaccio, mercoledì sera sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli.

Il francese ha potuto beneficiare dell’articolo 46.2 del codice Uefa, il quale consente alle squadre di cambiare un portiere e inserirlo in lista sino a 24 ore prima del match. Maignan ha preso il posto di Tatarusanu, mentre a fare da secondo ci sarà Mirante: il rumeno è stato scavalcato dall’estremo difensore italiano perché l’Uefa impone un certo numero di calciatori provenienti dal paese di appartenenza del club.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI