Tottenham-Milan, tutti i dubbi di Pioli e Conte: le probabili formazioni

Tantissimo della stagione di Tottenham e Milan passa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Milan passando il turno potrebbe ritrovare quella fiducia che sta andando a fasi alterne nelle ultime uscite, mentre il Tottenham può usare questa spinta per restare incollato alla zona Champions in Premier.

Tottenham-Milan, le probabili formazioni

Sia Pioli che Conte dovranno affrontare diversi problemi preparando la partita di domani sera. Pioli dovrà vedersela con i dubbi per le complicate condizioni di alcuni titolari, come Giroud e Brahim Diaz. Invece Conte ha il grande problema degli infortunati.

FOTO: Conte-Tottenham

Pioli va verso la conferma delle difesa a tre con Kalulu, Thiaw e Tomori. A centrocampo nascono i problemi del Milan: Pioli deve scegliere tra 3-5-2 o 3-4-2-1. Gli interpreti saranno Tonali, Bennacer e Krunic, con quest’ultimo che potrebbe alzarsi in fase offensiva. Davanti spazio a Giroud, recuperato e Leao. Brahim Diaz è a disposizione, ma partirà dalla panchina.

Conte, appena tornato dalla convalescenza post operazione, dovrà fare ancora a meno di Lloris. Quindi tra i pali ci sarà Forster. Davanti a lui spazio per Romero, Lenglet e Davies. A centrocampo rientra Hojbjerg, ma non ci sarà Dier per squalifica. Attacco che sarà probabilmente tridente con Kulusevski, Kane e Son. Infortunati anche Bentancur, Bissouma e Sessegnon.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Hernandez; Krunic, Leao; Giroud

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son

Enrico Coggiola