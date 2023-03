Tottenham-Milan, ammoniti entrambi nel primo tempo: salteranno i quarti in caso di passaggio del turno

Partita abbastanza equilibrata tra Tottenham e Milan ma ci sono state poche occasioni vere. Una i rossoneri l’hanno avuta con Messias dopo uno schema da calcio di punizione ma l’esterno ex Crotone ha sbagliato con il destro. Maignan, dall’altra parte, ha fatto un paio di parate ma non troppo difficili. Inoltre, c’è stato un problema nel primo tempo per Emerson Royal che però rimane al momento in campo. Da segnalare, infine, due ammonizioni per il Tottenham che potrebbero costare caro in caso di passaggio del turno.

Tottenham-Milan, ammoniti Lenglet e Romero

Sia Lenglet che Romero, infatti, sono stati ammoniti nel primo tempo. Entrambi per un fallo con l’argentino che è intervenuto in maniera scomposta su Leao che stava puntando la porta di Forster. Inoltre, erano tutte e due diffidati e in caso di passaggio del turno della squadra di Conte, salterebbero l’andata dei quarti di finale. Ovviamente è una buona notizia per il Milan anche in vista del secondo tempo.