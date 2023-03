Udinese-Milan, assenza pesante per Sottil: non verrà convocato

In attesa della prossima sfida di Champions League che varrà i quarti di finale il Milan si concentra al campionato. Il pareggio con la Salernitana ha insinuato insicurezza nell’ambiente per questo ora i rossoneri sono chiamati a rispondere e far meglio contro l’Udinese.

Nessun dubbio per Pioli che da quando ha trovato la quadra con il 3-4-2-1 preferisce dare solidità in difesa e lasciare allo stesso tempo creatività in attacco. Unica variazione la titolarità di Origi che dovrà sostituire lo squalificato Giroud.

Masina verso l’assenza anche contro il Milan

Udinese-Milan, le scelte di Sottil

Diversi i ballottaggi, invece, per Sottil: staffetta a centrocampo tra la coppia Pereyra-Lovric e Samardzic-Arslan con la prima in vantaggio sulla seconda. Nessun dubbio, invece, per l’assenza di Masina. Continua il calvario del difensore marocchino che dopo la rottura del legamento crociato è alle prese con il recupero dall’elongazione al flessore della gamba destra. L’obiettivo dei bianconeri è di recuperare il giocatore per la sfida contro il Bologna del 2 aprile, dopo la sosta.