Pereyera: “Siamo stati bravi a fare il 2-1”, poi il commento sul rigore

Finisce 3-1 il match andato in scena alla Dacia Arena, una sconfitta pesante quella subita dal Milan contro l’Udinese. I rossoneri non approfittano di un turno favorevole almeno sulla carta, che domani vedrà Lazio, Roma, Inter e Juventus impegnate in un doppio scontro diretto. La formazione friulana, da parte sua, vola al settimo posto in classifica.

Al termine dell’incontro, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni Roberto Pereyra. Il centrocampista e fantasista della squadra di Andrea Sottil ha sbloccato il risultato al nono minuto di gioco. Il numero 37 dell’Udinese, dopo aver esternato la propria gioia per la rete del vantaggio, ha commentato l’episodio legato al rigore sbagliato e poi calciato nuovamente da Zlatan Ibrahimovic.

Udinese Milan

Rigore Ibra? Sentite Pereyra

Queste le sue parole: