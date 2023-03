Tonali: “Dobbiamo giocare come sappiamo”, poi la frase sulla Champions

Nel prepartita di Udinese Milan, match che andrà in scena alle ore 20:45 alla Dacia Arena, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Sandro Tonali. I rossoneri vanno alla ricerca di un successo che li proietterebbe momentaneamente al secondo posto in classifica a 51 punti. In attesa di vedere come andrà il doppio scontro diretto in programma nella giornata di domani: prima il derby di Roma e a seguire quello d’Italia.

L’ex centrocampista del Brescia ha dettato la via, vietato farsi condizionare dalle altre partite presenti in questa giornata di campionato, al Milan servono i tre punti.

Sandro Tonali Udinese Milan intervista

Tonali sulla zona Champions: “Sarebbero tre punti importantissimi”

Queste le sue parole prima del match:

L’unica cosa che non ci deve dare questo turno con scontri diretti è pressione. Dobbiamo vincere, scendere in campo e giocare come sappiamo, sarebbero tre punti importantissimi per la zona Champions League. Dobbiamo affrontare la gara con la testa giusta e portare a casa questa vittoria, è necessario dare il 100%

Le parole su Ibrahimovic

Sandro Tonali è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: