Parolo sul Milan: “Hanno la testa alla Champions”

Serata nefasta per il Milan in quel di Udine, alla Dacia Arena l’Udinese ha superato i rossoneri con un netto 3 a 1. Decisive le reti di Pereyra, Beto ed Ehizibue, che hanno reso inutile il momentaneo pareggio siglato da Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore. Una sconfitta che non permette alla squadra di Stefano Pioli di guadagnare punti sulle dirette concorrenti che domani si affronteranno in un doppio scontro diretto.

Nelle ultime uscite si è visto un Milan diverso tra Campionato e Champions League, l’impressione che i rossoneri abbiano motivazioni differenti nelle due competizioni. Lo stesso commentatore di DAZN ed ex calciatore Marco Parolo, nel corso della trasmissione “Tutti bravi dal divano” ha detto la sua sulla questione.

Il pensiero di Parolo sul Milan

Queste le sue dichiarazioni sul club rossonero: