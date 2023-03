Udinese-Milan, Pioli perde un titolarissimo: sarà out per influenza

Problema dell’ultim’ora per Stefano Pioli. Stasera contro l’Udinese alla Dacia Arena il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez.

Theo salta Udinese-Milan: la notizia

Come riportato da Sky Sport, il terzino francese è alle prese con un’influenza. Lo staff rossonero non correrà rischi: il giocatore non è partito con il resto della squadra e non sarà della partita.

Theo Udinese Milan

Theo out, chi giocherà sulla fascia? La decisione

Al suo posto pronto giocherà Ballo-Toure. Da capire però ora come cambierà la formazione e soprattutto il modulo che verrà usato questa sera contro l’Udinese.

Theo avrebbe infatti giocato esterno nel centrocampo a quattro. Ballo-Toure invece è un giocatore più difensivo, abituato in carriera a giocare da terzino puro piuttosto che di spinta.

Pioli ora dovrà capire le istruzioni da dare ai suoi giocatori. Probabile che in fase di possesso, Kalulu possa scalare sull’esterno destro andando a costruire una vera e propria difesa a quattro.

Theo dunque non ci sarà, ma ora avrà due settimane di tempo per recuperare e tornare al meglio dopo la sosta.