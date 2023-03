Vranckx, il Milan non ha dubbi sul futuro del belga: la decisione

Con la fine della sosta nazionali riprende la Serie A, il Milan è impegnato nella triplice sfida con il Napoli tra campionato e Champions League. Domenica andrà in scena la prima sfida al Diego Armando Maradona.

Il club rossonero, però, non guarda solo al campo e pensa già al futuro. Maldini e Massara sono concentrati per il mercato estivo e programmano le prime mosse societarie. Tra le prime notizie che trapelano c’è la conferma da parte dell’esperto di calciomercato Nicolò Schira sulla permanenza di un belga rossonero.

La decisione del Milan sul futuro di Vranckx

FOTO IMAGO- Aster Vranckx Milan

Vranckx ha giocato fino ad ora solo 153 minuti in Serie A e 7 in Bundesliga, collezionando un unico assist in rossonero. Non una stagione particolarmente incisiva per lui, nonostante ciò il Milan dovrebbe riconfermare il prestito dal Wolfsburg, evitando di pagare i 12 milioni per l’acquisto.

Di seguito il tweet che confermerebbe la voce di mercato con la traduzione in italiano:

Aster Vranckx Wolfsburg