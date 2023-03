Zaniolo, futuro al Milan? C’è l’annuncio sul futuro

Nessuna voglia di partire. Il mercato resta comunque un argomento caldo anche dalle parti di Milanello, nonostante manchi ancora molto alla ripresa del periodo di trattativa estivo. Nell’ultima sessione di mercato Nicolò Zaniolo era diventato frequente nomina del possibile mercato in entrata rossonero.

La rottura con la Roma lo aveva costretto a cambiare aria, ed il Milan è stata per settimane la squadra più accreditata come nuova casa del centrocampista classe 1999. Alla fine però, l’ex Inter ha optato per il trasferimento in Turchia, più precisamente alla corte del Galatasaray.

E proprio quest’oggi, in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset, Zaniolo ha avuto modo di parlare proprio dell’attuale situazione: alcuni vedono il club turco come una soluzione temporanea per lui, in attesa della chiamata di un club più blasonato.

Nicolò Zaniolo Galatasaray

A testimonianza della tesi, c’è la presenza di una clausola sottoscritta al contratto dal valore di 35 milioni di euro, sfruttabile quindi da chiunque sia davvero interessato. L’ex Roma però ha voluto mettere da subito le cose in chiaro: lasciare il Galatasaray non è la sua priorità. Di seguito le sue parole.

Zaniolo: le sue parole

“Non credo di partire, non sono qui solo per aspettare altre offerte. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions”

Giulio De Pino