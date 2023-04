Milan-Empoli, non solo campo: Maldini osserverà un obiettivo di mercato!

Questa sera andrà in scena a San Siro la sfida fra Milan ed Empoli, valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A.

Le due squadre sono entrambe reduci da due vittorie importantissime contro Lecce (l’Empoli) e Napoli (il Milan), fondamentali per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali prefissati (salvezza per i toscani e qualificazione in Champions per i rossoneri).

Tra i giocatori più interessanti dell’intero campionato, questa sera Tommaso Baldanzi guiderà la trequarti degli uomini di Paolo Zanetti, e sarà osservato speciale della dirigenza rossonera.

Milan su Baldanzi, cosa accadrà questa sera? C’entra Maldini!

Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere della Sera sul possibile interessamento del Milan per Tommaso Baldanzi.

FOTO: Baldanzi Milan Calciomercato

Nell’Empoli l’osservato speciale è Baldanzi, centrocampista classe 2003: Maldini lo tiene d’occhio.

Finora il gioiellino classe 2003 ha contribuito ad alimentare le speranze salvezza del suo Empoli con 19 presenze in Serie A e 4 reti, rivelandosi una delle sorprese di questo campionato di Serie A. Quanto messo in mostra con la maglia dell’Empoli gli ha permesso di ottenere la prima convocazione con la Nazionale U21 di Nicolato.