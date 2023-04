Sfida tra Milan e Napoli per Baldanzi: la cifra richiesta dall’Empoli

L’annata del Milan sta procedendo senza intoppi all’insegna del successo, e in attesa dell’Euroderby di Champions Maldini e Massara iniziano a preparare i primi colpi di mercato.

Con l’intricato riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid, sempre più difficile viste le cifre messe sul tavolo delle trattative, il Milan inizia già le ricerche del possibile sostituto. Il profilo è quello di un centrocampista tecnico, rapido e, come siamo stati abituati dall’entourage rossonero negli ultimi anni, futuribile. Altro fattore rilevante che ha spinto i rossoneri a intraprendere la ricerca di un giocatore di questo tipo è anche la deludente stagione di De Ketelaere, che sicuramente non ha ancora le carte in regola per conquistarsi il centrocampo titolare del Milan di Pioli.

Il profilo più apprezzato e intrigante a Milanello è quello di Tommaso Baldanzi. La giovane promessa dell’Empoli infatti ha dimostrato quest’anno di meritarsi lo spazio in una big, mettendo a segno 4 reti e proponendo un gioco vivace e intraprendente, degno di un professionista con molti più anni di esperienza sul campo di quelli che effettivamente ha. Su Baldanzi la concorrenza è spietata, è sotto gli occhi di tutti il potenziale del ragazzo, e tra le pretendenti più agguerrite appare il nome del Napoli.

L’Empoli per ora non vuole pensare al mercato e fa orecchie da mercante; anche se quando gli viene chiesta una valutazione di mercato sul ragazzo le cifre tendono a non essere un granchè moderate, aggirandosi solitamente tra i 15 e i 20 milioni di euro. Intanto Maldini segue il profilo da lontano e studia la strategia migliore per sottrarlo ai toscani al miglior prezzo possibile.