Bennacer fa impazzire San Siro: “Al gol è venuto giù lo stadio”, poi il commento sul ritorno

Grande serata quella di ieri a San Siro. I tifosi del Milan sono tornati ad assaporare la dolce musica della Champions League nei momenti che contano. Lo hanno fatto tornando ad ammirare il retaggio di un Diavolo che si è calato nella sua vera dimensione: quella europea.

Milan-Napoli, Bennacer su gol e ritorno

Se è vero che il protagonista principale di ieri è stato il gruppo, è anche vero che il sigillo più importate sulla partita l’ha messo l’uomo che non ti aspetti: Ismael Bennacer. In pochi avrebbero pronosticato un gol del centrocampista algerino, ma il calcio sa come farti pescare la carta degli imprevisti.

FOTO: Bennacer-Champions League

Proprio Bennacer ha commentato il proprio gol ed ha gettato uno sguardo sulla partita di ritorno per i canali ufficiali del Milan. Il centrocampista ha detto: “Al gol è venuto giù lo stadio. Sono molto contento per me e per la squadra, è un momento veramente speciale”.

Bennacer ha concluso riportando tutti alla realtà, con lo sguardo verso il ritorno al Maradona: “Manca ancora una partita, mancano ancora 95 minuti. Ci rivediamo la settimana prossima, dopo sarà tutto più speciale“.