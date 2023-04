Verso Bologna Milan, ansia per Motta: due titolari in dubbio

Sono ore di attesa e di vigilia quelle che si stanno vivendo in casa Milan dove domani arriverà il Napoli di Luciano Spalletti nel primo atto dei quarti di finale nella meravigliosa cornice di San Siro che anche domani sera indosserà l’abito delle grandi occasioni per un colpo d’occhio che dovrebbe essere a dir poco sensazionale.

Solamente qualche giorno dopo i rossoneri dovranno affrontare il Bologna in campionato, gara in programma sabato 15 aprile alle ore 15:00. La formazione guidata da Thiago Motta è reduce da un ottimo momento, sottolineato dal successo in casa dell’Atalanta. La compagine felsinea contro il Diavolo potrebbe essere costretta a fare a meno, ancora una volta di Arnautovic e Cambiaso.

Arnautovic

Verso Bologna-Milan, differenziato per Arnautovic e Cambiaso

Lo stesso Bologna, tramite un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni dei due calciatori che restano così in dubbio per la gara di sabato: