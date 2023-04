Ultim’ora Milan, il titolare non parte per Bologna: il motivo

Domani alle ore 15:00 il Milan affronterà il Bologna nella trentesima giornata del campionato di Serie A. Nella giornata di oggi Stefano Pioli ed i suoi ragazzi raggiungeranno il capoluogo emiliano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la compagine rossonera dovrà fare a meno di Simone Kjaer, il centrale danese non partirà nemmeno alla volta del Dall’Ara. Nelle prossime ore è attesa la lista ufficiale dei convocati.

Bologna Milan, Kjaer non sarà convocato

Simon Kjaer non dovrebbe rientrare nemmeno nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Per l’ex Palermo e Roma si tratterebbe di un semplice turno di riposo a scopo precauzionale, niente di preoccupante quindi per i tifosi milanisti. Contro i felsinei questi saranno i difensori centrali a disposizione: Gabbia, Kalulu, Thiaw e Tomori.

L’esperto difensore, autore di una grande prestazione pochi giorni fa in quel di San Siro, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per Napoli Milan, match in programma martedì 18 aprile e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.