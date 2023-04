Bologna-Milan, out Soriano e Orsolini: le alternative di Thiago Motta

Dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League, il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo sabato alle 15:00 contro il Bologna in Serie A. Nonostante l’ottimo cammino nella massima competizione europea, il club rossonero ha fatto fatica in questa stagione nel campionato italiano e deve puntare a difendere il quarto posto dall’Inter per accedere alla Champions.

In questa trentesima giornata di Serie A il Milan affronta il Bologna e mister Pioli ha deciso di optare per un pesante turnover, lasciando tra i titolari solo Mike Maignan. Una scelta ponderata, fatta sicuramente in vista del ritorno dei quarti di finale contro il Napoli al Maradona.

Bologna-Milan: le scelte di Motta

Di contro, domani Thiago Motta dovrà fare a meno sia di Soriano, infortunato, che di Orsolini, squalificato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia due nomi per sostituire questi calciatori. Secondo il quotidiano, a destra sarà il momento di Aebischer, mentre a sinistra scenderà in campo Musa Barrow.

FOTO: Thiago Motta

Di seguito la probabile formazione del Bologna:

BOLOGNA (4-2-3-1)