Bologna-Milan, Pioli prepara la rivoluzione: 10 cambi rispetto al Napoli

Archiviato il primo atto dei quarti di finale di Champions League con il Milan di Pioli che è riuscito a conquistare la vittoria contro il Napoli di Spalletti con il punteggio di 1-0 in un San Siro gremito di tifosi rossoneri che hanno spinto i propri calciatori verso un risultato a dir poco fondamentale.

Quest’oggi i ragazzi di Pioli sono tornati al lavoro in vista della trasferta di Bologna e da Milanello sono arrivate delle notizie riguardante l’11 che scenderà in campo sabato alle 15 in quel del Renato Dall’Ara di Bologna.

Pioli ha scelto di dare massima priorità alla gara di ritorno di Champions League che vedrà di scena il Milan martedì sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e per questo la formazione di sabato dovrebbe avere 10 cambi rispetto a quella vista ieri sera.

Pioli Bologna Milan

Bologna Milan, pronta la rivoluzione per Pioli

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano negli studi di Sky Sport, Mike Maignan sarebbe l’unico confermato della formazione vista ieri sera in quel di San Siro.

Tutti i giocatori di movimento dovrebbero quindi cambiare con il 4-2-3-1 che sembrerebbe essere composto, in difesa, da Kalulu, Florenzi, Thiaw e Ballo Toure; centrocampo inedito con la coppia Pobega-Vranckx e quartetto offensivo composto da Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic e Origi.

MILAN: Maignan; Florenzi; Thiaw; Kalulu; Ballo Touré; Vranckx; Pobega; Saelemaekers; De Ketelaere; Rebic; Origi; all.Pioli

Andrea Mariotti