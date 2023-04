Calabria critico su Roma-Milan: “Partita non all’altezza delle due squadre”

È terminata poco fa la partita valida per la 32° giornata di Serie A tra Roma e Milan: allo Stadio Olimpico di Roma, dove il pubblico ancora una volta ha risposto presente in entrambe le tifoserie, finisce con il risultato di 1 a 1 la sfida tra giallorossi e rossoneri.

A sbloccare il risultato, al 93′, è una zampata di Abraham che con un destro incrociato trafigge Maignan; pochi minuti dopo, Alexis Saelemaekers ristabilisce la parità. 1 punto per parte, che non rende felici nessuna delle due formazioni, entrambe in lotta per un posto alla prossima Champions.

Roma-Milan, le parole del capitano Calabria a MilanTv

Al termine del match tra Roma e Milan, il capitano rossonero Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di MilanTv per commentare la partita contro i capitolini, avanzando qualche critica riguardo il ritmo partita:

Partita strana, non è stata bella. Non mi è piaciuto per niente il ritmo, ci sono state troppe pause. Diciamo che questo incontro non è stato al livello di Roma-Milan con il talento che c’era in campo.

Calabria Milan Capitano

Sensazioni post gara: