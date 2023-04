Calabria elogia Maignan: “È un fenomeno”, poi il commento su Leao

Davide Calabria è cresciuto con la maglia rossonera addosso e lo stemma cucito sul petto: il terzino bresciano è approdato al Milan quando aveva solo nove anni e non se n’è più andato.

Tifoso rossonero, negli anni è diventato un uomo, un giocatore esperto, un punto di riferimento per i tanti giovani che ambiscono alla maglia rossonera. La crescita di Calabria è stata coronata poi dalla fascia di capitano, che l’ha portato ad alzare lo Scudetto nella passata stagione.

Nel corso dell’intervista del format “1 VS 1” curato da DAZN, uscito proprio stamane sulla piattaforma, Calabria si è così espresso sul suo compagno Maignan, portiere del Milan:

Su Maignan c’è poco da dire: è un fenomeno, è fortissimo da tutti i punti di vista, sia mentale sia tecnico-tattico. Forse ci è mancato nel periodo difficile, è stato assente tanti mesi e credo che la sua assenza in campo, senza nulla togliere agli altri, è stata un’assenza importante: e lo si vede da cosa sta facendo adesso. Mike è un giocatore di un’altra categoria, che può far la differenza e che ti porta punti nonostante sia un portiere.

Calabria ha risposto così alla domanda su chi fosse l’avversario più difficile da affrontare:

L’avversario più difficile da marcare è Leao in allenamento. Quando parte come con il Napoli devi sperare che non sia in giornata e non becchi la porta, ma è davvero difficile da fermare: o sei più veloce di lui o devi sperare che la butti fuori.