Possibile affare in Bundesliga, Maldini è già all’opera: occasione a zero per il Milan

Spesso criticati dall’opinione dei propri tifosi, il lavoro di Maldini prima e di Massara poi in ottica calciomercato Milan ha spesso portato i frutti sperati. Non è un caso che gran parte dell’attuale formazione rossonera sia ricca di calciatori arrivati fra le critiche ma poi rivelatisi dei veri “crack“.

Massara (sx) e Maldini (dx)

Essi sono i vari Bennacer e Krunic strappati ad un Empoli retrocesso, un Kalulu con 0 presenze fra i professionisti del Lione divenuto titolare, Thiaw preso dai bassi fondi del calcio tedesco ed anche Tonali ampiamente discusso dopo la prima stagione in rossonero. A questi nomi potrebbero affiancarsene presto di nuovi e molto talentuosi, visto le voci che circolano nelle ultime ore in merito al mercato Milan.

Kamada non rinnova, il Milan pensa all’affare

Centrocampista classe ’96, titolare nella Nazionale giapponese, Daichi Kamada ha rappresentato negli ultimi anni la vera e propria sorpresa in casa Eintracht Francoforte. Seppur non giovanissimo, il nipponico presenta un profilo di centrocampo molto duttile, vista la sua abilita nel giocare da mezz’ala, trequartista ma anche come seconda punta.

Daichi Kamada

Arrivato in sordina in terra tedesca, le prestazioni stagionali narrano di 13 gol e 5 assist in complessive 36 presenze. Numeri da prima punta ma soprattutto numeri da record per Kamada, mai così prolifico in carriera. Nonostante i numeri però, il Francoforte non è intenzionato a prolungare il contratto del nipponico, in scadenza fra pochi mesi a giugno 2023.

SPORT1 ne riporta dunque gli interessi del Borussia Dortmund, vera squadra in pole position per assicurarsi le prestazioni di Kamada. Allo stesso tempo però, anche in Italia si sonda il terreno per il trequartista, con il Milan che ha aperto un sondaggio per verificare la fattibilità del colpo.