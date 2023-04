Maignan decisivo per il Milan: svelata la strategia dei rossoneri per blindare per il portiere

Il Milan sta attraversando un periodo di grazia in queste ultime settimane. Dopo aver eliminato il Napoli capolista ai quarti di finale di Champions League, i rossoneri sono tornati anche al successo in campionato.

Ieri Rafa Leao ha infiammato di nuovo San Siro con una doppietta che ha permesso alla squadra di Pioli di battere il Lecce e di raggiungere momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica.

La stagione del Milan è ancora lunga ma ieri Niccolò Ceccarini ha rivelato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com quelli che sarebbero i piani futuri dei rossoneri.

Maldini e la società vorrebero blindare i propri gioielli fra cui il portiere Mike Maignan, decisivo nelle ultime partite.

Calciomercato Milan Maignan

“Il Milan ha cominciato a muovere i suoi primi passi anche su Maignan. Il fortissimo portiere francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026. Ha ancora tre anni ma l’idea della società è cercare di discutere magari già in estate un allungamento che possa blindarlo in maniera definitiva. L’ obiettivo sarebbe raggiungere una nuova intesa fino al 2028”.

Sembra chiaro quindi che il Milan voglia assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore ancora per lungo tempo. Il ventisettenne viene considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo e i rossoneri vorrebbero tenerselo stretto.

Si è parlato anche delle possibili operazioni in entrata e in uscita in programma per la prossima sessione estiva di calciomercato: “Sul fronte attacco Balogun resta un nome caldo ma i rossoneri seguono anche altri profili. Tra questi c’è anche Joao Pedro del Watford. Per quanto riguarda le possibili uscite c’è da registrare l’interesse della Salernitana per Adli. Paulo Sousa lo ha avuto al Bordeaux e il club granata in estate potrebbe puntare ad un prestito”.

A stagione conclusa quindi la società avrà diversi fronti sui quali concentrarsi.