Calciomercato Milan, Maldini fiuta il colpo dalla Premier League: a parametro zero!

Il Milan si appresta a vivere il momento più importante della sua stagione, impegnato sia sulla lotta al quarto posto in campionato e sia sulla supersfida con l’Inter nelle semifinali di Champions League. I rossoneri pensano però già al prossimo anno e Paolo Maldini si starebbe guardando intorno per rinforzare la mediana.

Tra i nomi sul taccuino spicca Naby Keita, il centrocampista del Liverpool è in scadenza e il Milan sarebbe sulle sue orme.

Keita-Milan, più di una semplice idea

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista guineano è in cima alla lista dei desideri del direttore tecnico Paolo Maldini, che ne sta valutando il possibile arrivo a parametro zero. Il 28enne sembra essere sempre più lontano dal Liverpool e le appena 13 presenze in stagione, di cui 8 da subentrato, ne sono la conferma. L’ex Lipsia non è una priorità per Jurgen Klopp ed è per questo che il Milan sta fiutando il colpaccio a parametro zero dalla Premier League.