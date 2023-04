Calciomercato Milan, Maldini punta l’ex Arsenal come vice Bennacer!

Manca poco al termine della stagione. Il Milan dovrà lottare in semifinale di Champions League contro l’Inter per puntare alla finale, ma dovrà anche assicurarsi un posto in Champions la prossima stagione. Le prossime gare saranno dunque decisive, soprattutto quella con la Roma che si profila uno scontro diretto.

Intanto, però, la società non ha mai smesso di guardarsi attorno per continuare a costruire una squadra competitiva e capace di potersela giocare con tutte le big di Serie A e anche d’Europa. In particolare, Maldini e Massara hanno messo sotto la lente d’ingrandimento un centrocampista ex Fiorentina e Arsenal.

Lucas Torreira Calciomercato

Obiettivo centrocampista ex Arsenal

Si tratta di Torreira, ora al Galatasaray. L’uruguaiano ha militato in quasi tutti i campionati maggiori, giocando in Spagna, Inghilterra e Italia. Per questo potrebbe portare grande esperienza in squadra.

I rossoneri vorrebbero portarlo nel mercato estivo con la formula del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, o con un trasferimento a titolo definitivo più il cartellino di Ballo Touré, obiettivo degli stessi turchi.