Calciomercato, il Milan punta forte sull’attaccante del Montpellier: le ultime

Si avvicina l’estate e con sé i rumors di calciomercato. Le trattative iniziano ad entrare nelle fasi più calde, con le dirigenze che ormai si sono già fatte un’idea di quelle che saranno le squadre del prossimo anno. Infatti il Milan è già in corsa per un talento del Montpellier.

Calciomercato, Milan su Elye Wahi

Come riportato da SportBild, il Milan sarebbe in corsa per Elye Wahi, talento francese classe 2003. Tuttavia il Diavolo non è l’unica squadra interessata al giocatore: l’Eintratch Francoforte sta provando ad inserirsi. I tedeschi vorrebbero puntare il francese per sostituire il connazionale Kolo Muani, destinato a partire a giugno.

FOTO: Elye Wahi

Conosciamo meglio Elye Wahi. L’attaccante del Montpellier, squadra il cui ha sempre giocato, ha già segnato 12 gol in 24 presenze in Ligue 1, collezionando uno dei migliori score giovanili del campionato francese.

Il Milan lo ha messo nel mirino perché sa che Leao non resterà a San Siro per sempre. Inoltre un attaccante di prospettiva, visti i problemi offensivi, farebbe sicuramente comodo al giovane gruppo di Pioli. La colonia francese rossonera potrebbe allargarsi.