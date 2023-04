Calciomercato Milan, c’è anche il Liverpool su un obiettivo in difesa

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera sta pianificando di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

Molto probabilmente uno dei reparti nei quali la dirigenza del Milan dovrà prestare maggiore attenzione è la difesa. Il pacchetto difensivo ora a disposizione di Stefano Pioli ha bisogno di un rinforzo, e già dalle scorse settimane gli uomini di mercato rossonero hanno individuato alcuni profili che risponderebbero alle caratteristiche richieste.

Calciomercato Milan, sirene inglesi per un obiettivo: la notizia

Uno dei profili monitorati è Evan Ndicka, difensore francese classe ’99. Il giovane e roccioso centrale francese, ora in forza all’Eintracht Francoforte, fa della velocità d’esecuzione una delle sue caratteristiche principali.

Finora ha contribuito al buon percorso in campionato e in Champions dei tedeschi con 25 presenze in Bundesliga, condite da un gol, e 8 presenze in Champions League.

Ndicka Eintracht Francoforte

Quanto di buono dimostrato con la maglia del Francoforte ha attirato l’attenzione dei grandi club di Premier League, oltre a quella del Milan. Infatti, come riferito dal tabloid inglese Mirror, il Liverpool di Jurgen Klopp ha messo gli occhi sul difensore francese.