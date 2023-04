Calciomercato Milan, offerto un giocatore dell’Arsenal: il piano di Maldini

Il Milan inizia già a mettere un occhio sul calciomercato estivo. Uno degli obiettivi primari sarà rinforzare l’attacco, troppo spesso dimostratosi dipendente dai guizzi di Rafael Leao.

Scrive delle idee rossonere per il reparto offensivo del prossimo anno il portale calciomercato.com. Secondo il portale, le due priorità del Milan in attacco sarebbero l’acquisto di una prima punta giovane da alternare a Giroud e di un’ala destra. Si valuteranno poi offerte per Origi e Rebic.

Reiss Nelson (Foto Imago)

Calciomercato Milan, si punta a Nelson

In questo contesto si inserisce la trattativa per Reiss Nelson, ala inglese dell’Arsenal. Dopo una serie di prestiti, è rientrato quest’anno alla base ma non ha trovato molto spazio. Il suo contratto con il club londinese è in scadenza a fine stagione e, nonostante le trattative siano aperte da tempo, manca ancora l’accordo per il rinnovo.

Il suo agente lo ha così offerto al Milan, che starebbe iniziando a pensare di affondare il colpo nel caso in cui il calciatore rimanga svincolato al termine della stagione. Il calciatore occuperebbe uno slot extracomunitario (il passaporto inglese conta come tale post Brexit) ma per il club rossonero non sarebbe un problema. Non resta quindi che attendere la fine della stagione e gli sviluppi su un’eventuale nuova offerta dell’Arsenal per trattenerlo.