Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante della Premier League: le ultime

Se da un lato Pioli e i suoi uomini sono concentrati esclusivamente sul finale di stagione, con un ‘posto Champions’ da conquistare in classifica e il sogno di raggiungere la finale della Coppa dalle grandi orecchie, dall’altro lato la dirigenza rossonera deve pensare anche al futuro del club.

Infatti, Paolo Maldini è a lavoro per cercare di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto dove potrebbero esserci maggiori modifiche sembra essere l’attacco.

Infatti, considerando Maignan tra i pali, ormai fuori dal problema infortuni, una difesa giovane e solida e un centrocampo altrettanto affidabile, nel reparto offensivo ci sono diversi dubbi.

Il rinnovo di Leao è ancora in stallo, Rebic e Origi non convincono, Ibrahimovic è sul viale del tramonto e Giroud ha bisogno di essere centellinato.

Proprio per questo, l’idea è quella di accaparrarsi una punta giovane e dal buon potenziale.

Calciomercato Milan, spunta l’idea Scamacca per l’attacco: le ultime

Calciomercato, Milan, Scamacca

Sembra che il Milan abbia messo gli occhi su Gianluca Scamacca, ex attaccante del Sassuolo e reduce da una stagione non brillantissima in Premier League, con il West Ham.

Arrivato a Londra con tante aspettative, il giovane attaccante ha deluso abbastanza, prima perché non si è ambientato, poi per l’infortunio non di poco conto.

Cambiare aria e tornare in Serie A potrebbe agevolarlo, probabilmente. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, conferma l’interesse per lui da parte dei rossoneri, ma da non sottovalutare le posiziono di Inter e Juventus, anche loro interessate al giocatore.