Mercato Milan, il rossonero piace alla Salernitana: possibile scambio in estate

La stagione rossonera sta per vivere un mese decisivo sia in campionato che in Champions League e al netto di tutte le questioni di campo che questo periodo dovrebbe presentare, ci sono già molteplici notizie di calciomercato che iniziano a circolare.

Dopo le indiscrezioni di possibili acquisti dalla Premier League ora è la volta di un possibile scambio tra il Milan e una società di Serie A: la Salernitana di Paulo Sousa che quest’anno sta impressionando in campionato ipotecando, quasi, la salvezza.

Calciomercato Milan, Adli in uscita

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport la squadra campana ha palesato il proprio interesse nei confronti di un calciatore che in rossonero non ha goduto di molto spazio fin qui collezionando solo 121 minuti in tutta la stagione, davvero pochi per Yacine Adli che in estate può partire in prestito per trovare più minutaggio.

Ritrovando così l’allenatore che ai tempi di Bordeaux lanciò proprio il trequartista francese di origine algerine, una decisione che potrebbe giovare in primis per la carriera del calciatore che in Francia aveva dimostrato di avere grandi qualità.

Da qui nasce l’idea della dirigenza rossonera di un possibile scambio con la società presieduta da Iervolino tra il trequartista Adli e il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi dotato di una progressione palla a piede che ricorda molto Theo Hernandez.

Il terzino napoletano andrebbe ad occupare proprio il ruolo di vice Theo Hernandez a discapito di un Ballo-Toure che fin qui ha deluso e non poco le aspettative di allenatore e dirigenza, inoltre la decisione di ingaggiare Mazzocchi arriverebbe anche per godere di un vantaggio per le lista Uefa: è necessario avere un buon numero di giocatori italiani, per ridurre anche l’eventualità di escludere qualcuno.