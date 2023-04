Calciomercato Milan, un club di Serie A in vantaggio su un obiettivo: le ultime

Il Milan, campione d’Italia in carica, si trova ora al quarto posto in campionato con una distanza di ben 22 punti dal Napoli primatista e a rischio posto in Champions League per il prossimo anno. I rossoneri, infatti, nonostante il vantaggio nei quarti di finale e il buon percorso nella massima competizione europea, hanno ancora tutto da giocarsi in Serie A per custodire la propria posizione in classifica.

Aouar-Milan: sfuma l’obiettivo

In una stagione di alti e bassi, quindi, fondamentale per il club è orientarsi già al futuro, studiando eventuali colpi di mercato da sferrare durante l’estate. Maldini e Massara hanno puntato il calciatore algerino classe ’98 Houssem Aouar.

Su di lui, però, ci sono anche altre società di Serie A. In particolare, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe in vantaggio su tutte.

FOTO: Imago, Aouar

Il quotidiano, infatti, racconta che il centrocampista del Lione è già stato nella Capitale e al Campus BioMedico e che per lui è pronto un quinquennale con il club giallorosso. Pare quindi sfumato un primo obiettivo di mercato del Milan, che dovrà ora individuare altri profili da inserire nella rosa rossonera del domani.