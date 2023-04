Calciomercato Milan, il nuovo obiettivo gioca in Serie A: le ultime

Ansia, attesa e voglia di rivalsa. Si affaccia così il Milan al big match di giornata, dove i rossoneri di Pioli saranno chiamati all’impresa al Maradona. Il Napoli di Spalletti attende i Campioni d’Italia in carica per quello che, oltre a fungere da preludio alle sfide di Champions, potrebbe rappresentare un vero e proprio passaggio della torcia.

Pioli vs Spalletti

Gli azzurri cavalcano infatti spediti verso la conquista del proprio terzo titolo iridato, con il Milan chiamato a saldare la propria posizione fra le prime 4 e ad approfittare dello scivolone dell’Inter. Nonostante gli scenari siano completamente monopolizzati dall’imminente sfida, in giornata c’è spazio anche per parlare di calciomercato.

Abraham scontento? Sulle tracce dell’inglese c’è anche il Milan

Artefice dell’inizio del tracollo Milan, grazie alla rete nel 2-2 di San Siro, Tammy Abraham pare sia entrato nelle liste d’apprezzamento di Maldini e Massara. A riportarlo è l’edizione odierna del Messaggero, che narra di qualche presunto “mal di pancia” dell’attaccante inglese.

Tammy Abraham

In panchina nelle ultime due di campionato, Abraham vorrebbe infatti una titolarità garantita, anche per cercare quell’insperata convocazione in Nazionale che egli stesso ha etichettato come impossibile (non giocando in Inghilterra). Il quotidiano fa dunque leva sugli interessi dalla Premier League per l’attuale 9 giallorosso, condivisi con un Milan ancora alla ricerca di una punta per il futuro e che potrebbe tentare l’assalto all’ex Chelsea.