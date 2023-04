Calciomercato Milan, Vranckx può partire: un club italiano interessato!

Nella scorsa estate sono stati diversi i giocatori che sono entrati a far parte della rosa del Milan. Dopo gli arrivi di Thiaw e Vranckx, i rossoneri sono riusciti a prendere anche Charles De Ketelaere, ex centrocampista del Club Brugge pagato 35 milioni maggiorati di una percentuale sulla futura rivendita.

Le prestazioni dei nuovi arrivi non hanno affatto soddisfatto i tifosi. Infatti, la possibilità che alcuni calciatori lascino Milano a fine stagione c’è. Mister Pioli con tutta probabilità darà un’altra chance al trequartista belga, mentre le partite giocate da Thiaw hanno soddisfatto il tecnico italiano.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la possibilità che il primo a partire sia Aster Vranckx c’è. Il centrocampista del wolfsburg ha totalizzato poco minutaggio e per riscattarlo la cifra da sborsare si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

Milan, Vranckx può partire a fine stagione: ci pensa il Napoli

Non è invece così scontato che il classe 02′ lasci l’Italia. Infatti, il Napoli lo avrebbe messo nella lista dei nomi nuovi per il futuro. Gli azzurri stanno per vincere lo scudetto e in estate potrebbero pensare a lui in caso di necessità al centro del campo.