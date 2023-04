Calciomercato, sirene estere per Tomori: due inglesi sul difensore

Con le ultime partite di aprile contro Lecce e Roma il Milan si appresta a chiudere un mese incredibile in cui ha ottenuto solo risultati positivi, tra vittorie e pareggi, e ha raggiunto la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, però, sono iniziate a circolare voci di mercato che riguardano alcuni dei protagonisti. Tra questi Tomori, approdato dal Chelsea nella stagione 20/21 in prestito e poi acquistato nell’estate seguente per 31 milioni di euro.

Due squadre inglesi su Tomori

FOTO IMAGO – Tomori Milan Calciomercato

Il difensore francese ha dimostrato un’ampia crescita nel suo percorso, aumentando il suo valore di mercato e attirando l’attenzione di diverse società estere tra cui Manchester United e Tottenham. Le due squadre inglesi starebbero seguendo il suo profilo in vista del mercato estivo.

Il Milan, però, non sembra avere intenzione di cedere alle lusinghe e vorrebbe trattenere il giocatore anche in virtù del suo contratto fino al 30 giugno 2027. Soltanto un’offerta monstre potrebbe far vacillare il club rossonero, ma dalle squadre inglesi non risulta recapitata nessuna proposta ancora.