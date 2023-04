Il Milan travolge il Napoli, Casillas sicuro: chi passerà in Champions League!

Nella giornata di domenica si è disputato il match tra Napoli e Milan, gara valevole per la 28esima giornata di campionato. I rossoneri hanno ottenuto una clamorosa vittoria per 4-0, decisivi i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la straordinaria doppietta di Rafael Leao. Arrivata quindi la terza sconfitta in campionato per il Napoli, le prime due sono avvenute con Inter e Lazio.

Le sfide tra i rossoneri e gli azzurri non sono ancora finite. Infatti, le due squadre si riaffronteranno nei quarti di finale di Champions League, il 12 aprile si terrà la gara di andata a San Siro, mentre il ritorno si disputerà il 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona.

L’ex portiere del Real Madrid Iker Casillas non ha dubbi su chi giocherà la finale di Champions, l’estremo difensore ha rivelato a DAZN quale sarà secondo lui lo scontro finale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: