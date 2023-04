Cassano sicuro: “Partita che ha fatto bene al Napoli e male al Milan”

Semplice e diretto. La sfida di Serie A andata in scena ieri sera tra Napoli e Milan ha visto gli uomini di Pioli trionfare nettamente sul Napoli di Spalletti, con uno 0-4 straripante e lapidario, facendo vedere come i rossoneri non siano affatto dal lato in difetto della bilancia, almeno per ora.

Troppo sottovalutati gli effettivi dell’ex Fiorentina, già dati per spacciati in vista del doppio confronto da consumare in Champions League. Adesso le carte sembrano decisamente rimescolate, ma non per l’ex calciatore della Roma Antonio Cassano.

Intervenuto durante la consueta messa in onda della Bobo TV, Fantantonio ha voluto sottolineare che, a detta sua, la sconfitta patita ieri dal Napoli abbia fatto solo che bene ai partenopei e che il Milan farebbe meglio a preoccuparsi in vista dei quarti di finale della Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito le sue parole.

Antonio Cassano Bobo TV

Cassano: le sue parole

“Saranno due partite tremende per il Milan. Al Napoli del campionato non fregava più molto. Spalletti sarà tanto incazzato per la partita sbagliata che le preparerà benissimo le due di Champions. Il Milan ieri ha fatto bene, tornata a 4, ma non è una squadra stratosferica. Ieri Napoli troppo brutto per essere vero. Tra due settimane parleremo del fatto che questa partita ha fatto bene al Napoli e male al Milan. Ieri ho visto gli azzurri molto lenti nell’idea di gioco e nel girare palla, non è un Napoli vero. Non è stata una partita veritiera, è uno scivolone. Non sto dicendo che il Milan non ha meritato, però il Napoli non è mai stato questo durante l’anno. I quattro gol del Milan arrivano da quattro gol clamorosi di giocatori del Napoli. La partita del Milan è stata perfetta, attenzione, però il problema di ieri è il Napoli. Ieri si è messa in modo che è andata bene per il Milan, perchè dopo due errori gravi del Napoli era sopra di due gol e ha potuto restare compatta”.

Giulio De Pino