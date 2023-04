Milan-Inter in semifinale di Champions League: le date della doppia sfida

Al mio segnale, scatenate l’inferno. Oramai è ufficiale: Milan ed Inter si affronteranno in semifinale, nell’attuale edizione della Coppa dei Campioni. L’Inter, forte dello 0 a 2 strappato in Portogallo accede alla semifinale, nonostante la partita di ritorno tra i nerazzurri ed il Benfica sia terminata sul punteggio di 3 a 3.

Per Milan ed Inter sarà il terzo scontro di sempre nella massima competizione europea: in entrambi i confronti precedenti a spuntarla è stato il Milan. Prima nell’edizione 2002/2003, nella doppia sfida che portò poi il Milan alla gloriosa finale di Manchester con la Juventus. Poi, in occasione dei quarti di finale dell’edizione 2004/2005. Ma quando verranno giocate le due sfide?

Milan Inter Champions League

Semifinale tra Inter e Milan: data ed orario della doppia sfida

Le due partite delle semifinali si disputeranno rispettivamente 10 maggio per quanto riguarda l’andata, e il 16 maggio per quanto riguarda il ritorno. Entrambe le partite inizieranno alle ore 21.00. La partita di andata verrà giocata in “casa” dai rossoneri.

Meno di un mese, e le due rispettive proprietarie della Milano calcistica entreranno in collisione: l’obiettivo è la finale di Istanbul.