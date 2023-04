Champions League, due giocatori del Milan nel Team of the Week: la formazione

Si è chiusa ieri sera la due giorni di Champions League per completare il quadro dei quarti di finale. nella serata di martedì il Manchester City ha steso un Bayern Monaco troppo brutto per essere vero, mentre l’Inter ha espugnato lo Stadio da Luz. Invece ieri il Real ha battuto il Chelsea, mentre il Milan ha avuto la meglio del Napoli nel derby italiano.

Champions League, il Team of the Week

Come di consueto la Uefa ha reso noto quello che è il Team of the Week, contenente i migliori giocatori dei quarti di finale d’andata di Champions League. Tante note positive per la nostra Serie A: sono infatti tre i giocatori presenti del nostro campionato, due dei quali del Milan.

La squadra, che non ha assolutamente alcun valore tattico, si schiera con un 5-3-2. Tra i pali scelto Courtois, dopo il clean sheet con il Chelsea. Dietro spazio per un’atipica linea a 5 con Stones, Bastoni, Ruben Dias, Kjaer e Alaba.

FOTO: Milan

Il centrocampo è composto dalla qualità di Bernardo Silva, dalla regia di Bennacer e dalle capacità tattica di Rodri, mentre la coppia d’attacco sarebbe l’incubo di tantissime difese: Vinicius e Haaland.

Uefa Team of the Week (5-3-2): Courtois (Real Madrid), Stones (Manchester City), Bastoni (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Kjaer (Milan), Alaba (Real Madrid); Bernardo Silva (Manchester City) , Bennacer (Milan), Rodr (Manchester City); Vinicius (Real Madrid), Haaland (Manchester City).