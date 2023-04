Milan Inter in chiaro su TV8? Arriva la decisione ufficiale

Nella giornata di mercoledì 10 maggio si disputerà l’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, la prima partita verrà ospitata dai rossoneri mentre i nerazzurri saranno la squadra di casa in occasione del ritorno che si terrà il 16 maggio.

Champions League, l’euroderby verrà trasmesso in chiaro: la decisione ufficiale

La prima gara dell’euroderby non verrà trasmessa solo su Prime Video. Infatti, Sky si è aggiudicata i diritti messi all’asta da Amazon e la gara di andata verrà trasmessa in chiaro su Tv8 grazie alle disposizioni Agcom, che prevedono la visibilità del match sui canali free.

L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva inoltre ribadito la possibilità di vedere gratuitamente l’euroderby, considerato un evento ad alta rilevanza sociale tutelati. Per questi eventi è previsto che la trasmissione sia fruibile per l’80% degli italiani.

La sfida sarà visibile in chiaro a partire alle ore 19:30, nelle quali inizierà il pre partita in diretta dallo Stadio San Siro. A bordo campo saranno presenti Seedorf, Nesta, Julio Cesar e Milito, mentre la telecronaca sarà accompagnata da Piccinini e Ambrosini.